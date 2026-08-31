Саратовский колледж СГТУ переименуют в Гагаринский с 1 сентября

Профессионально-педагогический колледж Саратовского государственного технического университета переименуют с 1 сентября. Учебное заведение станет Гагаринским колледжем современных технологий, сообщает «ОМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ППК СГТУ с 1 сентября переименуют в Гагаринский колледж современных технологий

Фото: vk.ru / ppksgtu ППК СГТУ с 1 сентября переименуют в Гагаринский колледж современных технологий

Фото: vk.ru / ppksgtu

Смена названия приурочена к 155-летию колледжа. Учебное заведение было основано в 1871 году как Александровское ремесленное училище для детей-сирот.

В середине 60-х годов в ППК СГТУ учился советский космонавт Юрий Гагарин и закончил заведение с отличием. С 2011 года ссуз входит в состав СГТУ. Директором колледжа является Татьяна Кузнецова.

Марина Окорокова