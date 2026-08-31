Пропускная способность ЖДПП Илецк-1 в Оренбургской области увеличится в 1,5 раза
На Южно-Уральской дороге продолжится развитие железнодорожного пункта пропуска Илецк-1 в Оренбургской области. Об этом сообщили в ФГКУ «Росгранстрой».
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
До конца 2027 года запланирована реализация пяти мероприятий по обновлению инфраструктуры. После их завершения пропускная способность вырастет в 1,5 раза — до 34 составов в сутки.
В планах РЖД значится строительство второго главного пути на участке Оренбург — Илецк для увеличения транзитного контейнерного потока.