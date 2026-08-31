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Пропускная способность ЖДПП Илецк-1 в Оренбургской области увеличится в 1,5 раза

На Южно-Уральской дороге продолжится развитие железнодорожного пункта пропуска Илецк-1 в Оренбургской области. Об этом сообщили в ФГКУ «Росгранстрой».

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

До конца 2027 года запланирована реализация пяти мероприятий по обновлению инфраструктуры. После их завершения пропускная способность вырастет в 1,5 раза — до 34 составов в сутки.

В планах РЖД значится строительство второго главного пути на участке Оренбург — Илецк для увеличения транзитного контейнерного потока.

Андрей Сазонов