Пропускная способность ЖДПП Илецк-1 в Оренбургской области увеличится в 1,5 раза

На Южно-Уральской дороге продолжится развитие железнодорожного пункта пропуска Илецк-1 в Оренбургской области. Об этом сообщили в ФГКУ «Росгранстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

До конца 2027 года запланирована реализация пяти мероприятий по обновлению инфраструктуры. После их завершения пропускная способность вырастет в 1,5 раза — до 34 составов в сутки.

В планах РЖД значится строительство второго главного пути на участке Оренбург — Илецк для увеличения транзитного контейнерного потока.

Андрей Сазонов