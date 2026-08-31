В Самаре владельца маломерного судна оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров

Мировой судья Октябрьского судебного района Самары привлек судоводителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По информации ведомства, в июле этого года на реке Волга в Октябрьском районе владелец маломерного судна марки «Волжанка-57» оказывал услуги по перевозке пассажиров. У него не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта. Небезопасные услуги могли повлечь угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Руфия Кутляева