Объем выданных автокредитов в Прикамье вырос на 33,5% за год

За семь месяцев 2026 года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 22,8 млрд руб. Это на 33,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (17,1 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Напомним, в июле Пермский край занял пятое место среди регионов России с наибольшими средними сроками выданных автокредитов, средний срок составил 6,38 года. Всего в июле 2026 года в Пермском крае было выдано 2,25 тыс. автомобильных кредитов.