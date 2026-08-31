Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Коркинском округе от отравления газом пострадали два человека

В поселке Роза Коркинского округа госпитализировали местную жительницу и ребенка с отравлением бытовым газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 30 августа. В одном из многоквартирных домов поселка газом отравились 37-летняя местная жительница и 11-летний ребенок. Их госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка из газового водонагревателя.

Виталина Ярховска

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд