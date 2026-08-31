Фестиваль «Великая Русь» в Нижнем Новгороде посетили 5,4 тысяч человек

Музыкальный фестиваль «Великая Русь» в 2026 году посетили 5,4 тыс. человек. Ежегодное событие, завершающее летний сезон фестивалей, традиционно прошло у собора Александра Невского на Стрелке.

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В этом году живая музыка и мультимедийная инсталляция на фасаде 87-метрового храма стали для зрителей проводниками во времена Отечественной войны 1812 года, русско-турецких баталий, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Оркестр Нижегородского театра оперы и балета исполнил как полковые и военные марши, так и произведения известных композиторов, среди которых Петр Чайковский, Георгий Свиридов, Сергей Прокофьев и Модест Мусоргский. Со сцены звучали стихотворения поэтов Михаила Лермонтова, Николая Гумилева и Константина Симонова, участвовавших в военных действиях.

Егор Емельянов