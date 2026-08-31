Оренбуржец пытался вытолкнуть полицейского из машины на скорости 180 км/ч

Прокуратура Беляевского района добилась ужесточения наказания местному жителю, осужденному за нападение на полицейского. Апелляционная инстанция накануне пересмотрела приговор по представлению надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурант, пытаясь скрыться от правоохранителей, разогнал автомобиль до 180 км/ч, а также пытался вытолкнуть полицейского из машины и нанес ему удары по различным частям тела. Суд первой инстанции назначил два года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Прокуратура посчитала наказание мягким и обжаловала вердикт. Апелляция согласилась с доводами обвинения и увеличила срок до четырех лет колонии общего режима. Приговор, как уточнили в ведомстве, вступил в силу.

Яна Вежлева