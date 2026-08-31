28 августа в Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ при поддержке Нововоронежской АЭС завершилась неделя адаптации будущих первокурсников. Она прошла в рамках реализации бережливого проекта «Старт в атом: оптимизация процесса адаптации первокурсников».

Фото: Марина Кочеткова

В основе проекта лежат три практических модуля, которые закрыли главные вопросы новой студенческой жизни. Сначала будущие первокурсники познакомились с инфраструктурой института. Затем разобрались с кредитно-модульной системой и календарным учебным графиком, а также освоили цифровые сервисы обучения (личные кабинеты на i-exam.ru, работа в Moodle, электронная библиотека). Отдельное внимание уделили неформальной интеграции. Тренинг на командообразование и знакомство со студенческими объединениями помогли ребятам почувствовать себя частью единого «атомного» сообщества.

Сотрудники Нововоронежской АЭС, курирующие проект «Эффективный регион», помогли разработать структуру мероприятий и оптимальные маршруты для каждой из групп студентов.

«Мы хотели убрать стресс перехода из школы в вуз и дать ребятам понимание того, как живет институт, как строится расписание, где искать информацию. За четыре дня более 50 наших первокурсников прошли по ключевым локациям, пообщались с действующими студентами. Такой эффект раньше достигался только к концу сентября, а сейчас — к первой неделе обучения», — прокомментировала заместитель руководителя НВПИ НИЯУ МИФИ Елена Булатова.

Проект реализован благодаря победе вуза в конкурсе грантов «Бережливая инициатива». Его проводит госкорпорация «Росатом» совместно с Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» в рамках проекта «Эффективный регион». На средства гранта для первокурсников закуплены купольная беседка и сенсорная информационная панель, которые продолжат помогать студентам в адаптации и повседневной учебе. На конкурс поступило 56 заявок из 10 атомных городов и Москвы, поддержку получили 11 из них.

Всего в Нововоронежский политехнический институт в этом году поступило порядка 360 студентов на программы высшего и среднего профессионального образования.

Нововоронежская АЭС в постоянном режиме взаимодействует с вузами, студенты которых в будущем станут сотрудниками атомной станции. Ежегодно на предприятии проходят практику более 200 студентов из разных учебных заведений России. Помимо этого, на базе Воронежского государственного политехнического университета в 2025 году открылась инженерная школа «ЭнергоТех» для подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли.

Важную роль местных учебных заведений в этом вопросе подчеркивает и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Мы не ждем, пока ребята определятся и поедут учиться в Москву или Санкт-Петербург. Мы идем в регионы и создаем образовательные кластеры на местах, чтобы не вынуждать активных молодых людей ехать в мегаполис за лучшей жизнью. Мы предпочитаем создавать лучшую жизнь сами, в атомных городах».