В Астрахани экс-инспектор ДПС получил 8,5 года колонии за вымогательство взятки

Суд в Астрахани приговорил экс-инспектора ДПС к 8,5 года колонии строгого режима за вымогательство взятки. Бывшего полицейского признали виновным по п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и лишили звания старшего лейтенанта, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший астраханский инспектор ГИБДД получил реальный срок за вымогательство взятки

Фото: УМВД России по Пензенской области Бывший астраханский инспектор ГИБДД получил реальный срок за вымогательство взятки

Фото: УМВД России по Пензенской области

По данным суда и следствия, в августе 2025 года на дороге Володарский — Астрахань экс-инспектор ДПС сообщил индивидуальному предпринимателю о том, что может воспрепятствовать последнему в перевозке товаров и передвижении машин. За благоприятные условия осужденный потребовал ежемесячно передавать ему по 100 тыс. руб.

Всего фигурант получил от ИП 230 тыс. руб. В январе 2026 года экс-полицейский приехал, чтобы забрать очередную часть взятки в 30 тыс. руб., но был задержан сотрудниками УФСБ.

Ленинский районный суд также приговорил фигуранта к штрафу в размере более 1,5 млн руб. и лишил его права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на пять лет.

Марина Окорокова