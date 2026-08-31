В аэропорту Орска вводили план «Ковер» из-за угрозы БПЛА

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о введении режима воздушных ограничений в Орске. В аэропорту города на данный момент действует план «Ковер». Кроме того, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ранее господин Солнцев сообщал, что международный аэропорт Оренбурга имени Гагарина также временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Главное управление МЧС по Оренбургской области сообщило о временных ограничениях движения на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Перекрыт участок с 312-го по 405-й километр (от Новосергиевки до Холодных Ключей). Ограничения введены с 10:00 (MSK +2) 31 августа для всех типов транспортных средств.

В настоящее время ограничения в аэропортах Оренбурга и Орска сняты. Аэровокзалы работают в штатном режиме.

В Переволоцком районе также перекрыты участки дорог: Сырт — Родничный Дол (0–9,7 км), подъезд к хутору Южный (0–2,2 км) и подъезд к селу Донецкое (0–4,3 км). Движение ограничено с 10:00 (MSK +2) 31 августа.

Яна Вежлева