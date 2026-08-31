Определен проектировщик стадиона в Камской долине Перми

Победителем конкурса на право выполнения работ по проектированию футбольного стадиона в Камской долине в Перми признано ООО «Кинетика». Компания стала единственным участником торгов. Ее заявку признали соответствующей конкурсным требованиям.

Как указано в техническом задании, общая площадь спортивного объекта ориентировочно составит 50 тыс. кв. м. На территории разместятся главная арена с трибунами, мини-стадион, тренировочные поля, хозяйственный блок, автопарковка. Заказчик также поставил задачу предусмотреть варианты устройства архитектурной подсветки на объекте, а фасады визуально связать с существующей застройкой. Начать работы по строительству объекта планируется 15 сентября этого года, а завершить — в 2028–2031 годах.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству строительства ускорить процесс разработки проектно-сметной документации для нового футбольного стадиона в Камской долине и объявить тендер на его строительство. Пропускная способность стадиона должна составить не менее 15 тыс. мест.

ООО «Кинетика» зарегистрировано в Перми в 2011 году. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Среди крупнейших заказчиков компании — краевое управление капстроительства. Группа «Кинетика» является подрядчиком по строительству краевой инфекционной больницы, нового корпуса школы дизайна «Точка», школы в Чернушке, а также по реконструкции стадиона «Юность». Среди прочих проектов компании — выполнение функций генподрядчика при возведении ЖК «Талисман», Morion Smart City, «Маяк» и других. Сейчас «Кинетика» развивает также направление девелопмента и строит жилые дома в Кондратово и на ул. Танцорова, 42, в Перми.

Выручка компании за 2025 год составила 4,66 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 4% (4,49 млрд руб.). Чистая прибыль ООО снизилась на 80% — с 218,5 млн до 43,9 млн руб.