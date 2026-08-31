В Челябинской области контрактника осудили за дропперство

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ). Его оштрафовали на 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военный, желая улучшить свое материальное положение, продал гражданину за 10 тыс. руб. оформленные на себя две банковские карты с ПИН-кодами и паролями от личных кабинетов. Покупатель занимался обналичиванием средств из интернет-казино и букмекерских компаний. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска