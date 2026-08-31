В Межгорье с охранной организации взыскали более 750 тысяч рублей

Суд в Межгорье обязал ООО «Частная охранная организация "Фемида"» выплатить в бюджет 750 тыс. руб. неподтвержденных доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, ранее мировой суд взыскал с компании более 750 тыс. руб. задолженности по зарплате двух охранников в колледже в Ханты-Мансийском автономном округе. Однако, как выяснилось, «Фемида» в этом регионе не работала, а трудовые договоры с охранниками колледжа являются фиктивными и «составлены для видимости трудовых отношений».

Майя Иванова