Объем выдачи автокредитов в Челябинской области вырос на 38%

За январь — июль 2026 года объем выданных жителям Челябинской области автокредитов составил 26,9 млрд руб. Это на 38,1% больше, чем за семь месяцев 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам выдали займов на машину на 968,8 млрд руб. За год показатель увеличился на 35,6%. Наибольший объем выданных автокредитов отмечен в Москве (92,4 млрд руб.), Московской области (74,6 млрд руб.), Санкт-Петербурге (54,2 млрд руб.), Республике Татарстан (45,4 млрд руб.) и Краснодарском крае (40,8 млрд руб.).

Виталина Ярховска