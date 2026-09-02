Форум TNF посвятит отдельный трек цифровизации нефтегазовой отрасли

На TNF 2026 пройдет объединенный двухдневный трек «Технологии и цифра», посвященный цифровизации нефтегазовой отрасли. В программу войдут дискуссии об ИТ-инфраструктуре, кибербезопасности, управлении данными, цифровых двойниках, промышленной автоматизации и искусственном интеллекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

Участники трека обсудят, как встраивать цифровые решения в управление и получать от них измеримую отдачу. В повестке также заявлено достижение целей Стратегии цифровой трансформации ТЭКа до 2036 года, включая технологический суверенитет, создание единой цифровой среды и внедрение ИИ.

Блок об ИТ-инфраструктуре будет посвящен готовности отрасли к нагрузке от цифровых двойников, искусственного интеллекта и удаленного управления. На сессии «ЦОД для ТЭКа: мощности, архитектура, экономика» эксперты рассмотрят требования к вычислительным мощностям, приоритеты проектирования центров обработки данных и выбор между собственными и коммерческими площадками.

Отдельная сессия будет посвящена готовности инфраструктуры передачи данных к новой цифровой нагрузке. Участники обсудят развитие сетей в удаленных регионах и распределение инвестиций в их модернизацию.

В рамках дебатов о технологическом суверенитете ИТ-инфраструктуры планируется обсудить баланс между скоростью импортозамещения и управляемостью. Среди заявленных вопросов — финансирование доработки программного обеспечения, необходимость кастомизации, границы эффективности инсорсинга и аутсорсинга, а также влияние платформизации на конкуренцию.

Безопасность критической ИТ-инфраструктуры станет темой открытого заседания рабочей группы по управлению непрерывностью ИТ при Минэнерго России. В ходе сессии «Единый стандарт устойчивости: как отрасли договориться о правилах игры» участники рассмотрят ранжирование ИТ-решений по критичности, планы аварийного восстановления и внедрение индекса технологической устойчивости. По итогам дискуссии предполагается выработать предложения по нормативной базе и «дорожную карту» внедрения единого отраслевого стандарта.

В блоке об управлении данными участники обсудят их разрозненность и закрытость, отраслевые стандарты и создание доверенных сред обмена. На сессии «Данные ТЭКа: закрытый актив или коллективная инфраструктура?» планируется рассмотреть последствия отсутствия единых стандартов, возможность стандартизации с помощью алгоритмов ИИ, риски при разработке таких требований и выбор организатора этой работы.

Более трех мероприятий программы будут посвящены цифровым двойникам — от геологоразведки и нефтедобычи до цифровизации отрасли. На сессии «За техническим пределом: как строить скважины, которые сегодня кажутся невозможными?» эксперты обсудят применение цифрового двойника скважины и инженерных расчетов, предотвращение аварий, снижение износа инструмента и надежность элементов заканчивания.

На воркшопе «От цифрового паспорта изделия к кибернетическому контуру управления установкой» участники рассмотрят пять этапов жизненного цикла оборудования и определят разрывы в прослеживаемости. В программу включены вопросы о передаче информации между этапами, изменениях цифрового паспорта для работы с интерпретированными данными и инвестициях в устранение разрывов.

Блок промышленной автоматизации охватит импортозамещение автоматизированных систем управления технологическими процессами. На одной из сессий эксперты обсудят механизмы, которые могут ускорить импортозамещение АСУ ТП в пять раз при сохранении надежности производства. Отдельный круглый стол будет посвящен барьерам и срокам перехода национальной открытой платформы промышленной автоматизации к промышленному применению.

В программу также войдет сессия об автоматизации строительства скважин. Ее участники рассмотрят автоматизированные приводы, роботизированные комплексы и единую цифровую экосистему, которая объединяет телеметрию, предиктивную аналитику и алгоритмы управления бурением в реальном времени.

Вопросы применения ИИ-агентов будут обсуждаться на сессии «Возможна ли полная агентизация в промышленности?». Среди тем — соотношение выгоды от передачи рутинных функций ИИ и риска роста транзакционных издержек, готовность промышленности к «управлению как услуге» и возможное изменение роли управленцев.

Среди модераторов трека заявлены начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть» Антон Думин, генеральный директор ООО «СИБУР Коннект» Рустам Абдрахманов, начальник управления информационных технологий ПАО «Сургутнефтегаз» Ринат Гимранов и директор по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Олег Третьяк.

В список также вошли начальник управления технологической устойчивостью ИТАТ ПАО «Газпром нефть» Лилия Загородных, директор центра технологического бизнеса «Сбера» Андрей Кутуков, директор по контролю за изготовлением основного технологического оборудования ПАО НОВАТЭК Тагир Нигматуллин и заместитель генерального директора по обустройству месторождений ООО НОВАТЭК НТЦ Александр Зайцев.

Модераторами также заявлены заместитель генерального директора по развитию АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» Рустам Гилемханов и председатель Ассоциации КП ПОО, заместитель генерального директора по работе с государственными органами АО «РоКИТ» Рената Абдулина.