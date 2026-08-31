Южноуральца лишили гражданства за создание незаконного молельного дома

ФСБ России и МВД России лишили гражданства РФ жителя Челябинской области, уроженца соседней страны, причастного к организации незаконного молельного дома на оптовом рынке в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным ФСБ, местный житель пропагандировал среди прихожан участие в деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенного на территории России. Кроме того, он поддерживал нетерпимость к представителям иных конфессий и мусульманам других течений, провоцировал конфликт с официальным мусульманским духовенством.

Гражданства были лишены еще семь уроженцев Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавших угрозу национальной безопасности России. Они причастны к разжиганию межнациональной розни, сбыту контрафактной алкогольной и табачной продукции, побоям, кражам и фиктивной постановке на учет мигрантов.

Виталина Ярховска