Обвиняемого в поджоге автомобиля полиции арестовали в Дзержинске

Полицейский служебный автомобиль «УАЗ Патриот» подожгли в Дзержинске. Возбуждено уголовное дело о теракте по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. По подозрению в совершении преступления арестовали 20-летнего местного жителя, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как сообщили в полиции, ночью 25 августа сотрудник дежурной части заметил на камерах наблюдения, что неизвестный пытается поджечь автомобиль, припаркованный около отдела полиции. Сотрудники ликвидировали возгорание и поймали злоумышленника, добежавшего до соседней улицы.

Задержанный ранее не судим, работает в сетевом магазине. Он рассказал, что поверил неизвестным, которые представились сотрудниками ФСБ и попросили стать «участником спецоперации».

Как сообщили в суде, фигурант арестован до 25 октября 2026 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Галина Шамберина