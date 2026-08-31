Саратовская школа № 1 перейдет на штатное питание после капремонта

В школе № 1 Саратова с 1 сентября питание будет организовано штатными поварами. В образовательном учреждении завершился капитальный ремонт. Обновленное здание 1970 года постройки посетил с рабочим визитом спикер ГД Вячеслав Володин, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин проинспектировал отремонтированную школу №1 в Саратове

Фото: t.me / volodin_saratov Вячеслав Володин проинспектировал отремонтированную школу №1 в Саратове

Фото: t.me / volodin_saratov

Подрядчик восстановил фасад здания, заменил инженерные системы и коммуникации, кровлю и отремонтировал внутренние пространства. В школе увеличилось число учебных кабинетов, была обновлена материально-техническая база, оборудование музея, актового зала и пищеблока.

На территории образовательного учреждения также был благоустроен внутренний двор и укреплен фундамент школы. Кроме того, МОУ «СОШ № 1» Саратова получила лицензию на обучение по дополнительным образовательным программам «Вожатый» и «Делопроизводитель». С начала учебного года в учреждении откроется Курчатовский класс.

Председатель ГД РФ напомнил, что с 1 сентября 2026 года горячее питание для всех школьников Саратовской области, включая Саратов, Балаково и Энгельс, станет бесплатным. Ранее решение распространялось только на сельские территории и малые города с численностью до 100 тыс. человек.

Марина Окорокова