У жителя Башкирии конфисковали автомобиль за повторное нетрезвое вождение

Илишевский районный суд конфисковал у местного жителя Renault Duster за повторное нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за подобное (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что в мае нетрезвого подсудимого за рулем автомобиля остановили сотрудники ДПС на улице Габдуллы Тукая в селе Нижнеяркеево.

Суд приговорил нарушителя к 200 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 1,5 года. Машину конфисковали в доход государства.

Майя Иванова