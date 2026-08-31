Марий Эл заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса в первом полугодии 2026 года, опубликованном РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл вошла в пятерку регионов по росту потребительского спроса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Марий Эл вошла в пятерку регионов по росту потребительского спроса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Показатель в республике вырос на 9,8% год к году. Республика уступила только Чукотскому автономному округу с ростом спроса на 26,6%, Магаданской и Ивановской областям с показателями 11,4% и 10,1%.

Среднедушевые среднемесячные потребительские расходы в Марий Эл составили 32,8 тыс. руб.

Татарстан занял 27-е место: потребительский спрос вырос на 6,6%, средние расходы составили 53,8 тыс. руб. в месяц. Чувашия расположилась на 32-й строчке с ростом спроса на 5,9% и расходами 37 тыс. руб. Кировская область — на 47-м месте: рост составил 5%, расходы — 40 тыс. руб.

В целом по России потребительский спрос в январе—июне вырос на 4,8%, что вдвое выше темпа роста за аналогичный период 2025 года. В структуре спроса 70% пришлось на розничную торговлю, 24% — на платные услуги и 6% — на общественное питание.

Средние потребительские расходы по России составили 52,6 тыс. руб. на человека в месяц, увеличившись за год на 14%.

Анна Кайдалова