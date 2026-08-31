В Перми начнет действовать новый порядок размещения НТО на частных землях

С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый региональный порядок, который будет регулировать размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Документ утвержден министерством промышленности и торговли Пермского края.

С 1 сентября администрация города будет принимать заявления о включении НТО, расположенных на частных земельных участках, в схему размещения. Подать заявления смогут юрлица, ИП или физлица, которые собираются использовать НТО для торговой деятельности.

Владельцы НТО должны будут обеспечить движение пешеходов, доступ потребителей к объектам торговли, безбарьерную среду для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях и соблюсти требования безопасности, пожарные и санитарные требования.

Владельцам НТО будет дан переходный период до 1 декабря чтобы привести объекты в соответствие новым требованиям, после чего будет организована работа по выявлению НТО, не предусмотренных схемой размещения, с последующим привлечением виновных лиц к административной ответственности и демонтажу таких объектов.

Отметим, что сегодня в Перми функционирует около 270 НТО на муниципальных землях, которые включены в схему и их работа полностью контролируется администрацией города, и около 1,2 тыс.— на частных, где ранее не было прямых полномочий к регулированию их деятельности. Со вступлением в силу нового порядка у администрации города появятся дополнительные полномочия.