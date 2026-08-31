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В Стерлитамаке пожарные вывели жильца дома из зоны тушения пожара

30 августа вечером в доме на Комсомольской улице в Стерлитамаке произошел пожар. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС о Башкирии, огонь повредил неэксплуатируемое двухэтажное здание, соседний бревенчатый дом и кровлю стоящей рядом пустующей постройки.

По данным «Ъ-Уфа», горевший дом — это историческое здание Пекарня Жилкина 1909 года постройки.

Из соседнего дома пожарные эвакуировали жильца. Сам дом от огня не пострадал.

Майя Иванова