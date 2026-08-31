В Самарской области с начала года более 1 млн пассажиров пользовались «Ласточкой»

Скорые пригородные поезда «Ласточка» в Самарской области перевезли свыше 1 млн пассажиров за первые семь месяцев 2026 года. По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, этот показатель на 11,7% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Наибольшим спросом пользуется маршрут Новокуйбышевская — Самара — Тольятти, которым воспользовались 868,9 тыс. человек. На втором месте по пассажиропотоку находится направление Самара — Жигулевск с 110,5 тыс. пассажиров.

Маршрут Самара — Сызрань обслужил 79,6 тыс. пассажиров, а на направлении Самара — Похвистнево перевезено 30,5 тыс. человек.

Андрей Сазонов