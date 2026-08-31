Цена мегаватта

Нефть постепенно утрачивает монополию на статус главной «крови» экономики. Если конец XX века прошел под знаком барреля, то в первой трети XXI века формулу успеха определяет в том числе и электроэнергия — ее доступность, цена и надежность инфраструктуры.

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Это подтверждается ростом энергопотребления. В 2026 году в Челябинской области оно выросло уже на 1,7%. «Системный оператор» прогнозирует и дальнейший рост потребления в стране на 3% по итогам 2026 года.

Куда уходит электричество?

Основными потребителями мегаваттов становятся не традиционные цеха, а объекты новой цифровой инфраструктуры: дата-центры (ЦОДы) и майнинг-фермы. Присоединяемая мощность этих элементов в России уже достигла 4,2 ГВт, а в ближайшие пять лет, по данным Ведомостей, может вырасти до 15,3 ГВт.

На региональном уровне этот тренд усиливается миграцией ЦОДов из центральных районов страны. Из-за взрывного роста стоимости аренды земли в Подмосковье (в 68 раз в 2026 году) инвесторы переориентируются на Урал. Правительство Челябинской области уже отреагировало на запрос, обнулив налог на имущество для дата-центров до 2030 года.

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Однако, как отмечает заместитель министра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко, нагрузка на сети требует от инвесторов в ЦОД рассматривать возможность строительства собственной генерации.

«ЦОД — это потребитель электроэнергии в чистом виде. Даже системы охлаждения там работают на замкнутом хладагенте, но потребляют электричество. Количество дата-центров будет расти вслед за развитием ИИ и необходимостью хранить массивы данных. Даже если данные уходят в „облако“, физически это арендованные серверы, требующие колоссальных энергомощностей»,— поясняет руководитель отдела технического маркетинга и инноваций Челябинского завода электрооборудования (ЧЗЭО) Михаил Недоводин.

Также важным фактором выступает активный рост свободных экономических зон в регионах. В Челябинской области активно создается особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Южноуральская». Создание таковых приводит и к росту потребления энергии, что видно на примере Дальнего Востока, где энергопотребление растет на 5%.

Старые требования — новые инструменты

Хотя новым потребителям энергии необходим ввод дополнительных мощностей, требования к энергетической инфраструктуре остаются прежними: оборудование обязано стабильно передавать энергию и быть безопасным для персонала. Но за последние пять лет способы достижения надежности были модернизированы: все чаще на предприятиях внедряются системы удаленного мониторинга с функцией предиктивной аналитики.

Они позволяют компаниям видеть, что происходит с оборудованием и прогнозировать возможные сбои: например, где конкретно и через сколько часов нагрев контактных соединений достигнет критических значений.

При этом интерес к предиктивной аналитике возникает не только у собственников ЦОДов и дата-центров. В прогнозировании аварий заинтересованы и предприятия других отраслей — для того, чтобы это предотвратить и сэкономить на внеплановом ремонте. Экономия становится главной причиной популярности цифровизации.

Кроме того, цифровизация помогает облегчить обслуживание энергообъектов, особенно в труднодоступных регионах с суровым климатом, и снизить нагрузку на обслуживающий персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель отдела технического маркетинга и инноваций Челябинского завода электрооборудования Михаил Недоводин.

Фото: И. Карлышев Руководитель отдела технического маркетинга и инноваций Челябинского завода электрооборудования Михаил Недоводин.

Фото: И. Карлышев

«Во многих компаниях есть телемеханика основных технологических процессов. Допустим, в теплоснабжающей организации видят, как у них работают насосы, какое давление в той или иной системе теплоснабжения. Но если у них выходит из строя трансформаторная подстанция старого исполнения, то служба эксплуатации поймет это только по факту, когда какой-то насос перестанет работать. Поэтому все больше предприятий сегодня старается внедрить мониторинг не только конечных потребителей электроэнергии, которые создают их основной продукт или технологию, но и системы электроснабжения»,— отмечает Михаил Недоводин.

Глубокая система мониторинга, по словам экспертов, позволяет также вычислять нелегальных «пожирателей» электроэнергии.

«Достаточно отследить перекос баланса мощностей: если цех потреблял всегда 500 кВт, а потом без видимых причин — 800 кВт, то „пожирателем“ электроэнергии, скорее всего, является майнинговая ферма. Определить расположение “нелегала” можно вплоть до того, к какой конкретно линии и розетке он подключился»,— поясняет специалист ЧЗЭО.

Безопасность нового уровня

По-настоящему новым требованием к энергооборудованию можно назвать антидроновые комплексы. Обострение ситуации с атаками БПЛА на промышленные объекты диктует новые меры контроля безопасности. Так, в августе 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской федерации», который предполагает передачу объектов КИИ во временное управление Росимущества, если владелец не обеспечивает должную безопасность.

«Челябинские производители уже отвечают на этот запрос — антидроновая защита сегодня предлагается как одна из опций комплексного энергосервиса»,— прокомментировали на ЧЗЭО.

Таким образом, за ростом электропотребления в большинстве случаев сегодня стоит развитие цифровых технологий и вынужденная технологическая оптимизация. Параллельно с развитием новых направлений повышаются и требования к безопасности объектов, продиктованные политической ситуацией. В результате управление издержками и предиктивный анализ становятся главным условием сохранения устойчивости предприятия.