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В мэрии Перми произошли кадровые перестановки

И. о. заместителя главы города Перми по блоку «Социальная сфера» с сегодняшнего дня назначена Ольга Ершова, сообщает газета «Звезда». Ранее она совмещала эту должность с должностью начальника департамента образования. Начальником департамента образования Перми назначена в статусе и. о. Юлия Овсянникова, ранее возглавлявшая департамент социальной политики.

Ольга Ершова

Ольга Ершова

Ольга Ершова

Руководителем департамента социальной политики назначен Илья Пищальников, работавший начальником управления координации, планирования и развития отрасли в департаменте образования.

Напомним, кадровые перестановки в социальном блоке произошли после ухода с должности заместителя главы города Перми Екатерины Мальцевой в связи с ее трудоустройством в одной из околоправительственных структур в Москве.