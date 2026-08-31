В мэрии Перми произошли кадровые перестановки
И. о. заместителя главы города Перми по блоку «Социальная сфера» с сегодняшнего дня назначена Ольга Ершова, сообщает газета «Звезда». Ранее она совмещала эту должность с должностью начальника департамента образования. Начальником департамента образования Перми назначена в статусе и. о. Юлия Овсянникова, ранее возглавлявшая департамент социальной политики.
Ольга Ершова
Руководителем департамента социальной политики назначен Илья Пищальников, работавший начальником управления координации, планирования и развития отрасли в департаменте образования.
Напомним, кадровые перестановки в социальном блоке произошли после ухода с должности заместителя главы города Перми Екатерины Мальцевой в связи с ее трудоустройством в одной из околоправительственных структур в Москве.