В мэрии Перми произошли кадровые перестановки

И. о. заместителя главы города Перми по блоку «Социальная сфера» с сегодняшнего дня назначена Ольга Ершова, сообщает газета «Звезда». Ранее она совмещала эту должность с должностью начальника департамента образования. Начальником департамента образования Перми назначена в статусе и. о. Юлия Овсянникова, ранее возглавлявшая департамент социальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ершова

Ольга Ершова



Руководителем департамента социальной политики назначен Илья Пищальников, работавший начальником управления координации, планирования и развития отрасли в департаменте образования.

Напомним, кадровые перестановки в социальном блоке произошли после ухода с должности заместителя главы города Перми Екатерины Мальцевой в связи с ее трудоустройством в одной из околоправительственных структур в Москве.