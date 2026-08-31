В Оренбурге спасли шесть человек на пожаре в многоквартирном доме
В Оренбурге на ул. Дорофеева произошло возгорание на балконе в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели шесть человек, из них трое детей. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По информации ведомства, площадь пожара составила пять кв. м. Огонь ликвидировали 18 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.