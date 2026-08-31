В Оренбурге спасли шесть человек на пожаре в многоквартирном доме

В Оренбурге на ул. Дорофеева произошло возгорание на балконе в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели шесть человек, из них трое детей. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, площадь пожара составила пять кв. м. Огонь ликвидировали 18 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Руфия Кутляева