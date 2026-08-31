На выборах в Оренбуржье будут работать около 3 тысяч наблюдателей

Правительство Оренбургской области сообщило о подготовке общественных наблюдателей к Единому дню голосования. По последним данным, опубликованным на официальном портале Дома Советов, на избирательных участках будут работать около 3 тыс. наблюдателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Все участники пройдут обучение, в ходе которого изучат права избирателей и кандидатов, а также свои обязанности. Как отметил председатель Общественной палаты Оренбургской области Борис Колесников, наблюдатели от Общественной палаты будут работать параллельно с наблюдателями от партий. Это, по его словам, позволит обеспечить легитимность результатов голосования.

Общественный контроль охватит все 1364 избирательных участка региона. В состав наблюдателей вошли учителя, инженеры, врачи, общественники и пенсионеры. Выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания Оренбургской области, а также местные выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября.

Яна Вежлева