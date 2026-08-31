В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 07:56 отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Бугульмы ограничения продолжают действовать.

Ограничения на полеты ввели в 04:28 на фоне режима беспилотной опасности, который длился с 04:08 до 07:53.

Также утром в республике действовала угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму, Лениногорск и Заинск.

UPD: в аэропорту Бугульмы в 09:26 сняли ограничения на полеты.

Анна Кайдалова