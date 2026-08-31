В Башкирии объем бытовых отходов уменьшился на 5,6%

За 2025 год один житель Башкирии произвел в среднем 258 кг отходов, сообщает FinExpertiza со ссылкой на данные Росприроднадзора. По сравнению с 2024 годом объем мусора уменьшился на 5,56%.

Среднестатистический россиянин оставил 320 кг мусора, а в 2024 году — 325 кг. Всего жители страны в 2025 году произвели 46,7 млн тонн отходов.

По генерации ТКО на одного человека Башкирия не входит в число лидеров. По общей массе мусора республика находится в первой десятке: на регион приходится 2,2% в общероссийском объеме ТКО. В 2024 году доля составляла 2,3%.

Идэль Гумеров