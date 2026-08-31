Розничная торговля в Оренбуржье выросла на 7,5% за семь месяцев

Оренбургстат подвел итоги розничной торговли за семь месяцев 2026 года. Совокупный оборот составил 394,1 млрд руб. — в сопоставимых ценах прирост составил 7,5% к аналогичному периоду 2025-го. Основной объем продаж (96,7%) пришелся на торгующие организации и ИП, на рынки и ярмарки — 3,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В структуре продаж преобладают непродовольственные товары: с начала года их оборот составил порядка 215,5 млрд руб., а рост достиг 9,2%. Продажи продуктов питания и напитков составили 178,6 млрд руб. (+5,4%). Специалисты оценивают долю продовольствия в 45,3%, а долю непродовольственных товаров в 54,7%.

Запасы в розничных сетях на конец июля оцениваются в 34,6 млрд руб. (+4,3%), что обеспечивает 37 дней торговли. Оборот общественного питания за семь месяцев достиг 20,2 млрд руб., а его прирост составил 10,6%, что указывает на сохранение потребительской активности.

Яна Вежлева