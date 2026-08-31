Строительство нового корпуса краевой больницы в Березниках оценили в 2,2 млрд рублей

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на право строительства нового корпуса краевой больницы им. Е. А. Вагнера в Березниках. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В здании площадью 12 тыс. кв. м. разместятся детская поликлиника, педиатрический стационар и женская консультация. Поликлинический блок будет трехэтажным, стационар — четырехэтажным. Планировка предусматривает разделение потоков пациентов трех подразделений. Педиатрический стационар рассчитан на 53 койки: 42 — по профилю «педиатрия», три — для новорожденных, три — для интенсивной терапии и пять — для дневного пребывания. Детская поликлиника и женская консультация смогут принимать по 150 пациентов в смену. В поликлинике предусмотрены кабинеты участковых педиатров и узких специалистов, в том числе стоматолога, прививочные кабинеты, физиотерапевтическое отделение и цифровой рентгенодиагностический комплекс. Здание спроектировано с учетом доступности для маломобильных посетителей. В нем установят семь лифтов, в том числе отдельный — для перевозки пациентов стационара.

Максимальная цена контракта составляет 2,2 млрд руб. Итоги конкурса подведут 22 сентября.