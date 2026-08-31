Корпорация МСП: Челябинской области рекомендовано усилить работу с бизнесом

Корпорация МСП выпустила первый рейтинг регионов по эффективности и оперативности оказания поддержки бизнесу через платформу МСП.РФ по итогам семи месяцев 2026 года. Челябинская область оказалась в числе регионов, которым необходимо усилить работу с предпринимательским сектором.

Южный Урал попал в замыкающую группу субъектов России вместе с Севастополем, Московской, Мурманской и Пензенской областями, республиками Алтай, Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкария, а также Ненецким автономным округом. Как уточнили „Ъ“ в Корпорации МСП, в этих регионах наблюдалась отрицательная динамика поданных местными предпринимателями заявок на услуги и количества предоставленных мер поддержки. И это говорит о низкой активности субъектов по популяризации поддержки малого и среднего бизнеса.

Оценка строилась на основе шести ключевых критериев за первые семь месяцев 2026 года, включая динамику спроса на услуги, охват предпринимательского сообщества и скорость обработки обращений. Лидером рейтинга стала Орловская область, показавшая наиболее сбалансированные результаты по всем направлениям. Второе место заняла Тюменская область, третье — Красноярский край.

Виталина Ярховска