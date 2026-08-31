В Далматовском округе в ДТП погиб подросток на мотоцикле

После столкновения мопеда с мотоциклом в Далматовском округе погиб 13-летний пассажир второго транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, поздним вечером 29 августа 16-летний водитель мотоцикла «Урал» двигался от села Уксянское в сторону деревни Белоярское. В деревне Павелева он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом Racer под управлением 13-летнего водителя. В результате аварии 13-летний пассажир мотоцикла, находившийся в боковом прицепе, скончался в медицинском учреждении. Водителя мопеда госпитализировали.

Установлено, что 16-летний юноша приехал в гости к родственникам из Челябинска. Не имея прав и необходимых навыков для управления транспортным средством, он самовольно взял мотоцикл «покататься».

Виталина Ярховска