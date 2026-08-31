Потребительский спрос в Челябинской области вырос на 8%

За первое полугодие 2026 года среднедушевые среднемесячные потребительские траты в Челябинской области составили 49,2 тыс. руб. Это на 7,9% больше, чем в январе — июне 2025-го, следует из рейтинга «РИА Новости».

Южный Урал занял 11-е место в списке по динамике роста потребительского спроса. Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (среднедушевые траты — 68,6 тыс. руб.; рост оценен в 26,6%), Магаданская (61,8 тыс. руб.; +11,4%) и Ивановская (44,1 тыс. руб.; +10,2%). На последних позициях оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (60,9 тыс. руб.; –0,9%), республики Дагестан (35,2 тыс. руб.; +0,1%) и Ингушетия (13,1 тыс. руб.; +0,5%).

Виталина Ярховска