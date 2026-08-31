В Башкирии конкуренция за рабочие места усилилась после трех месяцев снижения

В июле в Башкирии на одну вакансию приходилось 9,1 резюме, опубликованных на портале HeadHunter. За месяц соотношение увеличилось на 0,3 пункта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Число резюме на вакансию (hh-индекс) демонстрирует состояние рынка труда с точки зрения рынка соискателя и рынка работодателя. Чем выше индекс, тем выше конкуренция за рабочие места. Оптимальным соотношением в HeadHunter считают от четырех до 7,9 резюме на вакансию. Более высокие показатели свидетельствуют о высокой конкуренции между соискателями.

В Башкирии hh-индекс достиг максимума (13,8) в марте, затем три месяца подряд снижался до июньского значения 8,8.

По данным аналитиков сервиса, в июле в регионе число вакансий по сравнению с июнем выросло на 7%, а количество резюме — на 9%. За год вакансий стало меньше на 7%, а количество резюме увеличилось на 24%.

В июле 2025 года на вакансию приходилось 6,8 резюме. С того месяца начался рост hh-индекса, продолжавшийся до марта 2026 года.

Идэль Гумеров