«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

В воскресенье, 30 августа, в Москве прошел матч 6-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027 между столичным «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе хозяев реализовал пенальти Мирлинд Даку. У гостей забил Руслан Куль.

После шести матчей РПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Оренбург» с семью баллами располагается на восьмой строчке.

Андрей Сазонов