Дмитрий Чернышенко посетил фестиваль уличных культур «УРАМ-фест» в Казани

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин посетили восьмой фестиваль уличных культур «УРАМ-фест». Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Гости осмотрели площадки с паркуром, воркаутом и стритболом, а также встретились с представителями молодежных субкультур. Господин Чернышенко отметил возможности, созданные в Казани для развития уличных культур и спорта.

Анна Кайдалова