«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом-2»

В матче пятого тура чемпионата Второй лиги в группе «Серебро» пермский «Амкар» на своем поле принимал лидера турнира — питерский «Зенит-2». Матч получился боевым. Хозяева первыми открыли счет. Отличился Максим Новиков. Гости быстро отыгрались. После перерыва Даниил Усов вновь вывел «Амкар» вперед, но «Зенит-2» вернул равенство на табло. Итог поединка — 2:2.

После пяти туров питерская команда сохранила лидерство в группе, а «Амкар-Пермь» занимает второе место и отстает на одно очко.