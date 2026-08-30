«Пермские медведи» стартовали в чемпионате страны

В первом матче нового сезона мужского чемпионата России «Пермские медведи» на своей площадке встретились с гандбольным клубом из Ставрополя — «Виктор». Поединок победителя не выявил и завершился вничью. Итоговый счет на табло 31:31.

При этом гости лидировали до конца встречи, и хозяева ушли от поражения в концовке игры после гола Сергея Болотина и сейвов Александра Попова.

Следующую игру подопечные Валентина Бузмакина проведут на выезде 5 сентября.