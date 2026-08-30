Сквер имени Станислава Говорухина открыли в Волгограде

На бульваре пр. им. Ленина в центре Волгограда открылось общественное пространство, посвященное режиссеру и государственному деятелю Станиславу Говорухину. Первыми посетителями сквера стали председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Волгоградской области Фото: Правительство Волгоградской области

Новая зона отдыха располагается от ул. Комсомольская до Аллеи Героев. С инициативой создания тематического пространства выступили ветераны. В конце марта руководитель общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Латту предложила установить в городе памятник режиссеру. Впоследствии губернатор совместно с молодежными активистами принял решение расширить концепцию, создав не просто бюст, а полноценный сквер.

Господин Володин, возглавляющий оргкомитет по увековечению памяти Станислава Говорухина по поручению президента РФ, отметил, что творчество кинематографиста отражает «чувство справедливости и любовь к Родине». По его словам, новый объект призван познакомить молодежь с мировоззрением режиссера и сохранить его наследие. Андрей Бочаров, в свою очередь, назвал Станислава Говорухина своим старшим товарищем и подчеркнул, что благоустройство территории является частью работы по сохранению исторического наследия региона.

В рамках проекта в центре пространства установили памятник режиссеру, а также скульптурные группы, изображающие героев его фильмов: радиста из «Вертикали», Володи Шарапова из «Место встречи изменить нельзя», Тома Сойера и Гекльберри Финна, а также Робинзона Крузо. Отреставрировали элементы, входящие в зону объекта культурного наследия: два гранитных дивана и шесть тумб с фонарями. Также установили стелу с цифровым экраном для трансляции архивных материалов о творчестве режиссера.

Реконструкция являющейся памятником бульварной части пр. им. Ленина идет с 2022 года. На данный момент обновили более 5 га территории, включая пешеходные дорожки, системы освещения и озеленение. Сейчас готовят проект реконструкции оставшейся части пространства.

Дарья Васенина