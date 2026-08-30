Подрядчика для восстановления тротуаров за 42 миллиона выбрали в Саратове

Администрация Ленинского района Саратова закончила поиск подрядчика для реконструкции тротуаров. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чижов / Коммерсантъ Фото: Игорь Чижов / Коммерсантъ

Максимально за работы предлагали 42,97 млн руб. Тендер объявили 20 августа, заявки принимали до 28-го. На «Госзакупках» указано, что подрядчика уже выбрали. Какая именно организация восстановит тротуары, пока неизвестно. Контракт заключили по стоимости 42,19 млн руб.

В проекте договора указаны сроки исполнения. Подрядчику предстоит заменить 12 тыс. кв. м покрытия и установить 867 м бордюров. Компания обязана использовать качественные материалы: щебень из плотных горных пород, вибропрессованные бортовые камни и горячие асфальтобетонные смеси. Закончить работы должны будут до 1 ноября, а сдать — до 14 декабря.

Восстановить тротуары предстоит на 20 территориях. Среди них: пр. 50 лет Октября (2,76 тыс. кв. м), ул. Одесская (1,32 тыс.), Гвардейская (1,16 тыс.), Международная (985 кв. м), пр-д Молодежный (962), Тверская (732), Топольчанская (616,5) и др. Подрядчик должен будет дать гарантию на шесть лет.

Дарья Васенина