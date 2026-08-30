Альпинисты из Самарской области стали призерами этапа Кубка России
Члены команды Федерации альпинизма Самарской области стали призерами шестого заключительного этапа Кубка России по альпинизму (скайраннинг - гонка) и седьмого этапа Кубка России (скайраннинг - вертикальный километр). Соревнования завершились в Камчатском крае. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Елена Петрова стала победителем в гонке и на вертикальном километре. Сергей Лаптев занял вторые места в обоих стартах. Юрий Исмаилов взял золото в гонке и бронзу на вертикальном километре. Дмитрий Саранцев занял четвертое место в гонке и пятое место на вертикальном километре.