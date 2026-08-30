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Альпинисты из Самарской области стали призерами этапа Кубка России

Члены команды Федерации альпинизма Самарской области стали призерами шестого заключительного этапа Кубка России по альпинизму (скайраннинг - гонка) и седьмого этапа Кубка России (скайраннинг - вертикальный километр). Соревнования завершились в Камчатском крае. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Елена Петрова стала победителем в гонке и на вертикальном километре. Сергей Лаптев занял вторые места в обоих стартах. Юрий Исмаилов взял золото в гонке и бронзу на вертикальном километре. Дмитрий Саранцев занял четвертое место в гонке и пятое место на вертикальном километре.

Руфия Кутляева