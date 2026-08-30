В Оренбуржье ликвидировали возгорание ландшафта на площади более 13 тысяч га
В Оренбуржье в Кувандыкском районе ликвидировали возгорание на площади более 13 тыс. га. Об этом сообщает региональное МЧС.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что для тушения пожара привлекались 27 человек и 15 единиц техники. На месте остаются пожарные расчеты для контроля ситуации.
В субботу, 29 августа, сообщалось, что горела сухая трава в районе урочища Ольховка и поселка Маячный. Угрозы населенным пунктам не было.