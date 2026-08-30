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В Оренбуржье ликвидировали возгорание ландшафта на площади более 13 тысяч га

В Оренбуржье в Кувандыкском районе ликвидировали возгорание на площади более 13 тыс. га. Об этом сообщает региональное МЧС.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что для тушения пожара привлекались 27 человек и 15 единиц техники. На месте остаются пожарные расчеты для контроля ситуации.

В субботу, 29 августа, сообщалось, что горела сухая трава в районе урочища Ольховка и поселка Маячный. Угрозы населенным пунктам не было.

Руфия Кутляева