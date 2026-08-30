Сборная Самарской области стала серебряным призером чемпионата России по велоспорту в командной гонке

Сборная Самарской области стала серебряным призером в командной гонке на 75 км чемпионата России. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Чемпионат и первенство России в парной и командной гонке на шоссе среди мужчин и юниоров завершились в Белореченске республики Башкортостан. В состав сборной входили: Илья Байдиков, Максим Орехов, Никита Шульченко, Кирилл Миллер.

В первенстве России самарская команда заняла 5-е место.

Руфия Кутляева