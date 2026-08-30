В Башкирии возбудили уголовное дело из-за плохих дорог под Уфой

Следователи управления СКР по Башкирии возбудили уголовное дело из-за ненадлежащей дорожной инфраструктуры в селе Нагаево, которое относится к Октябрьскому району Уфы.

Как сообщает Информационный центр СКР, местные жители пожаловались на непригодное состояние улицы Солидарности: на дороге нет асфальта, а грунтовое полотно регулярно размывается. Кроме того, говорится в публикации ведомства, на поверхности образовались ямы и колея. Плохое состояние дороги затрудняет передвижение как автомобилей, так и пешеходов.

Обращения в компетентные органы власти ситуацию не исправили, сообщают в Информационном центре СКР.

Руководитель Следственного управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский доложит о результатах расследования главе ведомства Александру Бастрыкину.

Идэль Гумеров