В Пермском крае зафиксирован первый заморозок

На метеостанции Бисер, расположенной на востоке Пермского края, отмечен первый заморозок в Пермском крае. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, столбик термометра там опустился до -0,2С.

Метеорологи отметили, что среднесуточная температура воздуха при этом оказалась ниже +5С. В августе такого не было с 2015 года. Кроме того, 29 августа оказалось самым холодным летним днем на этой метеостанции с июня 2020-го года. Примечательно, что температурная аномалия оказалась небольшой: отклонение от климатической нормы составило всего 6,2С

Столь низкие температуры обусловлены вторжением холода с Баренцева моря. Предполагается, что температура воздуха на высоте около 1,5 км на севере и востоке края приблизилась к отметке -5С.