Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Республики, который отмечается сегодня, 30 августа. Об этом сообщила его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана поздравил жителей с Днем Республики

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Раис Татарстана поздравил жителей с Днем Республики

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Он отметил роль Татарстана в социально-экономическом и технологическом развитии России.

По словам господина Минниханова, в Татарстане проживают более 4 млн человек, представляющих 175 национальностей.

Раис поблагодарил татарстанцев за сплоченность и вклад в развитие региона и пожелал им счастья и благополучия.

Анна Кайдалова