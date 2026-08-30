Раис Татарстана поздравил жителей с Днем Республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Республики, который отмечается сегодня, 30 августа. Об этом сообщила его пресс-служба.
Раис Татарстана поздравил жителей с Днем Республики
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Он отметил роль Татарстана в социально-экономическом и технологическом развитии России.
По словам господина Минниханова, в Татарстане проживают более 4 млн человек, представляющих 175 национальностей.
Раис поблагодарил татарстанцев за сплоченность и вклад в развитие региона и пожелал им счастья и благополучия.