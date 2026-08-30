В Соликамске за 157 млн рублей продают крупный гостиничный комплекс

На севере Прикамья на продажу выставлен действующий гостиничный комплекс. Два отеля категории «три звезды», находящиеся под одним управлением, расположены в Соликамске. Соответствующее объявление появилось на портале Avito. По данным специализированных туристических сервисов, речь идет об отелях «Вега».

Здание, расположенное по адресу: ул. Добролюбова, 26, рассчитано на 14 бизнес-номеров. Корпус на ул. Степана Разина, 4 включает в себя номера «люкс» и семейные номера. В последних, как сообщается, можно размещать группы до 200 человек. Продавец подчеркивает, что гостиницы работают без остановки и позволяют гибко подстраиваться под разные сегменты, а поток гостей постоянен. Оба объекта оценены в 157 млн руб. Указанная прибыль объектов — 1,8 млн руб. в год, срок окупаемости — 84 месяца.

По данным сайта Rusprofile, отелями управляет ООО «Новая звезда», принадлежащее предпринимательнице Ольге Вдовиной. Выручка компании в 2025 году составила 26 млн руб., что на 2 % выше показателя предыдущего года (25,5 млн руб.). Чистая прибыль при этом сократилась на 15,9 % - с 8,2 млн до 6,9 млн руб.