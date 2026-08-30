Бюджет программы развития ЖКХ и экологии Уфы увеличится на 322 млн рублей

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов подписал постановление об изменениях в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан». Правки предполагают увеличение финансирования программы, рассчитанной на 2025 – 2030 годы, на 11,8%: с 2,73 млрд руб. (по редакции от 1 апреля) до 3,05 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост финансирования связан с увеличением ассигнований из бюджета Башкирии с 13,99 млн до 19,32 млн руб. Дополнительные 5,3 млн руб. программа получит от республики в этом году. Поддержка из местного бюджета увеличится почти на 317 млн руб.

Таким образом, финансирование подпрограммы «Поддержка ЖКХ» увеличится с 2,41 млрд до 2,72 млрд руб., а подпрограммы «Улучшение экологической обстановки в городе Уфе» — с 318,9 млн до 332,8 млн руб.

Индикаторами их исполнения являются, например, масштабы ремонта на объектах жилищного хозяйства, количество многоквартирных домов — памятников истории и культуры с капитальным ремонтом, количество отремонтированных въездов во дворы. Кроме того, оцениваются обеспечение бесперебойным наружным освещением и работа светофоров, экономия электроэнергии за счет улучшения работы уличного освещения. В числе новых показателей — число детских и спортивных площадок, обновленных по программе «Башкирские дворики».

Что касается экологического благополучия, то индикаторами выполнения шестилетней программы, в числе прочего, являются количество лесных насаждений в рамках озеленения города и объем сточных вод, отправленных на очистные сооружения «Башнефти».

Программа была утверждена в ноябре 2024 года. Тогда бюджет был запланирован на 3,54 млрд руб.

Идэль Гумеров