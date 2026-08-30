ГАИ Башкирии отстранила от вождения 56 пьяных автомобилистов

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии за сутки с 29 по 30 августа выявили более 1,4 тыс. нарушений правил дорожного движения, сообщил в соцсетях руководитель ведомства Владимир Севастьянов. От управления автомобилями отстранены 56 нетрезвых водителей, двое из которых сели за руль в пьяном виде не в первый раз.

Кроме того, инспекторы выявили 64 нарушения правил перевозки детей. 52 водителя выехали на встречную полосу. Три человека управляли автомобилем, будучи лишенными водительских прав.

30 августа инспекторы специализированного батальона ДПС ГАИ Башкирии начали рейд на трассах М-5 «Урал», Р-240 Уфа — Оренбург, а также дорогах Уфа — Бирск — Янаул и Уфа — Белорецк.

Идэль Гумеров